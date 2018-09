Questura di Macerata

comunicato stampa del 25 settembre 2018

Intenso ed efficace il controllo del territorio svolto dalle “Volanti” del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche diretto dal Dr. Lorenzo SABATUCCI.

Ieri pomeriggio infatti, non sfuggiva all’attenzione degli agenti della “Volante”, la presenza davanti al Centro Commerciale “Cuore dell’Adriatico” di un noto pregiudicato 20enne, anagraficamente residente in provincia, di fatto senza fissa dimora. Il giovane, conosciuto per i suoi precedenti in materia di droga, furti e rapine, era in compagnia di alcuni ragazzini e alla vista della Polizia si dava subito alla fuga a piedi nascondendosi all’interno dei parcheggi coperti dell’ipermercato. Immediatamente, gli agenti si ponevano al suo inseguimento rintracciando il ragazzo mentre tentava di nascondere due involucri in una fessura presente su un muro. Lo stesso, vistosi scoperto, tentava di nuovo di fuggire ma veniva immediatamente inseguito e bloccato dagli agenti della “Volante”. Recuperati i due involucri, gli stessi risultavano contenere circa 25 grammi di marijuana divisa in ben 20 dosi pronte per essere spacciate. La droga veniva sequestrata, il ragazzo segnalato all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione di Polizia di cui si parla, si inquadra in un contesto di prevenzione e repressione denominato “Operazione Setaccio” che mira a combattere senza soluzione di continuità lo spaccio di droga nella lungo la fascia costiera.