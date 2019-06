I Centri balneari della Polizia di Stato sono una valida attrattiva per tutta la stagione estiva. Si può entrare con ingressi giornalieri o con abbonamenti validi per più entrate. All'interno sono presenti bar, ristorante, cabine e servizi.

Centro Balneare della Polizia di Stato di Civitanova Marche, loc. Fontespina, "Lido della Polizia",

Stagione balbeare 2019 : dal 20 giugno 2019 al 15 settembre 2019 con i seguenti orari:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per la sola attività elioterapica;

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 per l'attività di balneazione assistita.

L'accesso al Centro Balneare è riservato alle seguenti categorie:

1. " DIPENDENTI" — comprende il personale avente titolo alla fruizione del Centro: appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza (vedove/i compresi e gli orfani), nonché dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S, unitamente al proprio nucleo familiare (coniuge, figli e conviventi);

2. "CONVENZIONATI" — include altri parenti ed affini dei "dipendenti": genitori, suoceri, figli non conviventi, generi, nuore, cognati, sorelle, fratelli, nipoti di 1° grado; il personale civile in servizio presso la Prefettura e alrti Dipartimenti del Ministero dell'Interno; appartenenti ad Associazioni, Enti locali, altre Amministrazioni, Forze di Polizia e Forze Armate con le quali il Fondo provvederà a stipulare apposite convenzioni);

3. "OSPITI" — include agli ospiti dei "dipendenti", sempreché accompagnati ed accreditati da questi ultimi;

4. "OSPITI OCCASIONALI" — include gli ospiti che accedono al Centro occasionalmente e non per l'intera stagione, sempre che accompagnati dai "Dipendenti" e "convenzionati".

L'accesso al Centro sarà disciplinato con le modalità di seguito indicate, in relazione alle diverse categorie di persone, con il rilascio di una tessera e il pagamento di una quota per il noleggio delle attrezzature (cabine, ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.) e dei servizi a pagamento: solo "ospiti occasionali" pagheranno una quota per accedere al centro in quanto usufruiscono comunque dei servizi accessori supplementari.

Inoltre, qualora non venga noleggiata alcuna attrezzatura dovrà essere corrisposto a persona, supplemento giornaliero di € 1.00 per la fruizione dei servizi accessori (docce, solarium, pulizia arenile ecc.), da parte dei fruitori di tutte le categorie.

QUOTE DOVUTE:

• dipendenti: tessera gratuita, quota noleggio attrezzature, in alternativa supplemento, altri servizi a pagamento;

• convenzionati: tessera € 2,50, quota noleggio attrezzature, in alternativa supplemento, altri servizi a pagamento;

• ospiti: tessera € 5,00, quota noleggio attrezzature, in alternativa supplemento, altri servizi a pagamento;

• ospiti occasionali: quota ingresso € 2,50 quota noleggio attrezzature, in alternativa supplemento, altri servizi a pagamento.

Minori:

Tutti i ragazzi fino al compimento del 10° anni di età potranno accedere al centro a titolo gratuito, se al seguito dei frequentatori adulti tesserati.

A partire dal 10° anno compiuto dovranno esibire la tessera di accesso rilasciata con le modalità sopraindicate per le categorie di appartenenza e comunque fino al compimento del 14° anno di età potranno accede solo al seguito di frequentatori adulti.

Ai minori, dai 14 anni compiuti dovrà essere rilasciata la tessera di accesso, con le modalità sopraindicate per le categorie di appartenenza.

La tessera sarà valida per tutto il periodo di apertura della struttura.

Regolamento:

Si raccomanda la massima collaborazione da parte di tutto il personale al ritiro ed al pagamento delle tessere, poiché la somma ricavata sarà devoluta al Fondo di assistenza della Polizia Stato ed usata a finanziare le borse di studio ed all'assistenza degli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato.

La ditta "MIGROUP ITALIA" garantirà tutta la manutenzione ordinaria , la pulizia dello stabilimento, il servizio di salvataggio a mare, il servizio di gestione del bar oltre a consegnare l'attrezzatura richiesta.

I servizi non comprendono: l'erogazione dell'acqua calda, l'assunzione in custodia di autovetture ed altri beni personali.

È vietata la consumazione ai tavoli di bevande e pasti non distribuite dal Centro e l'uso di ombrelloni propri.

Indirizzo: Via IV Novembre, 62012 Fontespina, Civitanova Marche MC