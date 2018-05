Questura di Macerata

Gli agenti della “volante” del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche sventano furto in un negozio.

Alle ore 00.30 gli agenti della “Volante” sono intervenuti in via della Conciglia ove era stata segnalata una persona che si era introdotta all’interno di una bottega. Immediatamente giunti sul posto, gli agenti notavamo un uomo che in modo furtivo usciva dalla una bottega dirigendosi verso piazza XX Settembre. Subito bloccato, l’uomo veniva riconosciuto per un noto pregiudicato di 43 anni residente in città. Sottoposto a perquisizione, non veniva trovato in possesso di merce che con molta probabilità aveva mollato alla vista dell’auto della Polizia. Accompagnato in Commissariato, lo stesso è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato posto che la porta d’ingresso in legno della bottega risultava essere stata forzata.

Continuano a Macerata i servizi anti droga anche con l’impiego di unita’ cinofile

Anche nella giornata di ieri, sono proseguiti i servizi anti droga nella città di Macerata anche con l’ausilio delle unità cinofile provenienti dalla Questura di Ancona, con particolare riguardo ai parchi pubblici come Giardini Diaz e Fontescodella. Nel corso delle operazioni svolte ai Giardini Diaz l’unità cinofila ha fiutato un involucro ben nascosto tra il terreno e un muretto di contenimento, un involucro risultato contenere circa 16 grammi di marijuana. Nel corso dei servizi sono state identificvate 120 persone e sottoposte a controllo 54 autovetture.

Macerata: nella rete dei controlli tre moldavi: sequestrate una pistola priva di tappo rosso e una maschera di carnevale.

Nel corso di un controllo effettuato al parco di Fontescodella sito in questa Via Mugnoz in cui erano ieri pomeriggio erano presenti numerose mamme e bambini, gli operatori della Questura unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, hanno proceduto al controllo di tre pericolosi individui esperti in furti in appartamento, prevenendo con molta probabilità furti o rapine che gli stessi si stavano apprestando a compiere nella nostra zona. I tre infatti, tutti di nazionalità moldava, si trovavano a bordo di un’autovettura con targa straniera in sosta all’interno del parco. Gli occupanti, tre moldavi di cui uno residente in provincia, rispettivamente di 29, 34 e 24 anni, fonivano giustificazioni poco credibili circa la loro presenza nel luogo. La perquisizione effettuata sull’auto consentiva di rinvenire, oltre ad oggetti atti allo scasso e all’offesa della persona, anche una pistola giocattolo priva di tappo rosso e una maschera di carnevale in gomma. Tutto il materiale rinvenuto e stato sequestrato.