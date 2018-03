Questura di Macerata

Civitanova Marche - comunicato stampa del 23 marzo 2018

Ieri mattina, una pattuglia della Polizia Stradale, durante un posto di controllo effettuato a Civitanova Marche in piazza XX Settembre, imponeva l’alt ad un motociclo che procedeva a forte velocità. Il conducente, all’alt imposto dalla Polizia di Stato anziché arrestare la marcia proseguiva la corsa eludendo tutti i dispositivi messi in atto dagli agenti per riuscire a fermarlo. Immediatamente gli agenti coadiuvati dalla “Volante del Comm.to di P.S. di Civitanova Marche raggiungevano il mezzo procedendo all’identificazione del conducente. Lo stesso veniva subito riconosciuto dagli agenti per un cittadino di origini ucraine di 25 anni sottoposto alla misura degli arresti domiliciari presso la sua abitazione di Civitanova Marche soltanto alcuni giorni prima.Il giovane, gravato da precedenti di Polizia per rapina e per reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per il reato di evasione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.