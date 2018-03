Il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, quale amministrazione aggiudicatrice,intende avviare tramite la Questura di Macerata una indagine di mercato, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n. 50/2016, al fine di individuare un progettista da invitare alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione e successiva direzione dei lavori per l'esecuzione di ampliamento del Centro Balneare della Polizia di Stato di Civitanova Marche (MC), nonché le dovute autorizzazioni presso il Comune di Civitanova Marche e la competente Capitaneria di Porto.

>Documentazione