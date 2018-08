Questura di Livorno

Sull’ Autopalio camionista costretto a fermarsi per riposare. A Livorno ritirate 2 patenti e tolti 26 punti.

Continua l’impegno della Polizia Stradale in Toscana, volto al monitoraggio dei veicoli in circolazione sulle principali arterie della regione in questi giorni di esodo. I poliziotti, muniti di specifiche apparecchiature, stanno mettendo nel mirino anche i mezzi pesanti, tra cisterne, TIR e bus, per controllare le merci pericolose trasportate, il rispetto dei limiti di velocità e le condizioni di guida degli autisti che, talvolta, non riposano pur di giungere prima a destinazione.

Sull’Autopalio, ieri mattina 2 pattuglie del Distaccamento di Montepulciano hanno fermato 15 camionisti, beccandone 2 non in regola. Il primo, un fiorentino di 43 anni, stava trasportando frutta e verdura prelevata ai mercati di Siena per portarla a Firenze. La Polstrada ha scoperto che era alla guida da troppo tempo e, pertanto, lo ha costretto a fermarsi per recuperare energie, sanzionandolo con quasi 400 euro di multa e con 3 punti tolti dalla patente. Il secondo, un fiorentino di 60 anni, era diretto a Siena con un carico di ricambi meccanici prelevato a Prato. Il camion che guidava aveva delle ammaccature sul telaio che ne compromettevano la stabilità e, perciò, gli agenti hanno disposto una revisione straordinaria del mezzo presso la Motorizzazione Civile.

Stamane, presso l’interporto di Livorno e il casello cittadino dell’A/12, la Polstrada ha schierato 7 pattuglie, fermando 31 mezzi pesanti, con 9 conducenti non in regola e 13 infrazioni contestate. Sono state ritirate 2 patenti e 3 carte di circolazione, nonché sottratti 26 punti. Gli episodi più curiosi sono stati 5.

A 2 camionisti è stata ritirata la patente, poiché avevano gli estintori di bordo con la revisione scaduta. Il primo, un 45enne di Pontedera (PI), stava trasportando 30.000 litri di GPL da consegnare in Veneto, mentre il secondo, un 52enne di Benevento, aveva un carico di 35.000 litri di benzina diretto a Pistoia. A ognuno di loro la Sezione di Livorno ha pure inflitto oltre 400 euro di multa, tolto 10 punti dalla patente e ritirato la carta di circolazione.

Un altro camionista, napoletano di 51 anni con un carico di 30.000 litri di carburante da portare nella sua città, era senza l’equipaggiamento di sicurezza, tra torce luminose e giubbetti fluorescenti. Anche per lui oltre 400 euro di multa e 2 punti sottratti dalla patente.

Uno straniero, che con un grosso furgone stava trasportando collettame, è stato sanzionato poiché il suo mezzo aveva la targa non riconoscibile, con caratteri solo in arabo e senza la sigla della nazione. Lui si è potuto imbarcare per il Marocco solo dopo aver saldato, cash, la multa di oltre 100 euro della Stradale.

Un livornese di 40 anni, che stava trasportando a Lucca circa 18.000 litri tra benzina e gasolio, non solo era privo di un numero sufficiente di estintori, ma aveva pure superato il limite massimo di ore di guida. E’ stato sanzionato con oltre 500 euro di multa e con 2 punti sottratti dalla patente.

Dall’inizio dell’anno le pattuglie della Polizia Stradale in Toscana hanno fermato 9.973 tra conducenti di TIR e bus, contestando in tutto 11.977 infrazioni. I trasporti in sovraccarico sono stati 100, quelli senza licenza 27. I poliziotti hanno sorpreso 1.144 camionisti che superavano i limiti di velocità, mentre 1.000 non avevano osservato i tempi di guida e di riposo.

Firenze, 10 agosto 2018