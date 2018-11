Questura di La Spezia

TROVATI COLTELLI E DROGA ALL'INTERNO

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio volto al contrasto delle attività illecite e del fenomeno della droga, equipaggi dell’U.P.G.S.P., della P.A.S., della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e dell’RPC Liguria, nella sera del 3 novembre scorso, intervenivano presso un noto locale spezzino teatro, negli ultimi tempi, di svariati eventi criminosi.

All’interno del locale gli operatori di polizia provvedevano a controllare una sessantina di avventori, di cui ben 18 risultavano avere precedenti di polizia. Due cittadini dominicani, grazie al metal detector, venivano trovati in possesso di due coltelli a serramanico, e quindi denunciati ai sensi dell’art. 4 Legge 110/1975, mentre un altro, con un provvedimento di detenzione domiciliare a suo carico, veniva denunciato per il reato di evasione. Per finire, occultati sotto un tavolino, gli investigatori trovavano anche degli involucri contenenti cocaina, per un quantitativo pari a 1.38 grammi.