CONTINUANO I CONTROLLI ALLE STRUTTURE RICETTIVE IN PROVINCIA

Ieri, sono stati effettuati nuovi controlli nei locali ricettivi della provincia dalla Squadra Amministrativa della Questura.

Dagli accertamenti esperiti, in un bed & breakfast di Vezzano Ligure è stato accertato che per l’appartamento non era stata dichiarata la locazione ad uso turistico. L’attuale utilizzatore, infatti, pur avendo ampiamente pubblicizzato la ricettività dell’immobile su un noto portale web, non aveva mai segnalato tale attività agli enti competenti.

Lo stesso è stato sanzionato amministrativamente per 2000 euro poiché affittava camere ammobiliate ad uso turistico abusivamente, senza comunicarne l’esercizio alla Regione Liguria ed all’amministrazione comunale competente, nonché deferito all’A.G. per non aver comunicato alla Questura i nominativi degli alloggiati presso la predetta struttura ricettiva, come previsto dal Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza.

I controlli proseguono a tutela dei tanti villeggianti e turisti anche stranieri che raggiungono le località marine della provincia spezzina.