MODULO PER RICHIESTA CREDENZIALI

La Questura della Spezia ha avviato dal 2010 il servizio “Alloggiati-web” che consente ai gestori delle strutture ricettive della provincia di poter inviare via web le cosiddette “Schedine alloggiati”.

Il servizio consentirà ai gestori di strutture ricettive di comunicare, direttamente ed in tempo reale, all'Autorità di Pubblica Sicurezza i dati delle persone alloggiate nelle rispettive strutture, così come previsto dall'art. 109 del T.U.L.P.S. e del Decreto del Ministero dell’Interno del 07 Gennaio 2013.

Il servizio “Alloggiati Web” è gratuito ed è raggiungibile esclusivamente da computer con sistema operativo Windows o Ios al seguente link:

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Default.aspx

Il portale è individuato quale unico sistema di comunicazione dei dati relativi agli alloggiati alle Questure territorialmente competenti. Tali dati non potranno, pertanto, essere fatti pervenire in forma cartacea, o in altra forma, né alla Questura, né ai Carabinieri o ad altri enti (ad esempio al proprio Comune).

In breve, i gestori della attività ricettive, nel rispetto della vigente normativa, dovranno:

fornire servizio di alloggio solo a persone munite di un documento d’identità (minori compresi);

comunicare i nominativi degli alloggiati entro 24 ore dal loro arrivo o, immediatamente, in caso di soggiorni inferiori alle 24 ore;

solo nel caso di guasto al sistema centrale nazionale inviare le schedine tramite posta elettronica dietro autorizzazione della Questura;

cancellare i dati digitali e/o le copie cartacee trasmesse (inviate via email), almeno che non si provveda a far firmare all’alloggiato l’autorizzazione al trattamento dei dati personal;

Come Richiedere le Credenziali

Il titolare della struttura ricettiva per richiedere l’accreditamento al servizio dovrà inviare una email all’indirizzo upgaip.sp@poliziadistato.it o, in alternativa, depositare la seguente documentazione presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico:

modulo di richiesta rilascio credenziali predisposto dal locale Ufficio Provinciale Gestione Automatizzata Informazioni di Polizia;

copia del documento d’identità e del codice fiscale;

copia della SCIA protocollata dal Comune o della Comunicazione di locazione di alloggi turistici, prevista dalla deliberazione della giunta regionale 05/05/2017 n. 346, protocollata dalla Regione Liguria. Nel caso si ritenesse di esercitare l’attività ai sensi dell’art. 1571 c.c., occorrerà allegare copia della documentazione attestante la disponibilità dell’immobile ( es. visura catastale o contratto di affitto, comodato, usufrutto…).

L’istanza dovrà essere compilata in stampatello maiuscolo in tutte le sue parti e trasmessa solo ed esclusivamente in formato PDF. Le richieste non debitamente compilate o mancanti degli allegati non potranno essere trattate.

I gestori delle strutture, una volta accreditati, per poter aver accesso al servizio “Alloggiati Web”, in base al Browser utilizzato (Internet Explorer - Mozilla Fire Fox), dovranno procedere all’installazione di un certificato sul proprio computer seguendo le avvertenze tecniche riportate nel portale nella sezione “Supporto Tecnico” - area “Manuali” presente al seguente link: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/SupManuali.aspx

Il certificato ha validità di due anni e alla scadenza dovrà essere rinnovato autonomamente dall'utente seguendo la stessa procedura della prima installazione.

Alcuni antivirus hanno introdotto un nuovo meccanismo di scansione e, se non correttamente configurati, potrebbero produrre il blocco dell’installazione del certificato per l’accesso all’area di lavoro. In tal caso si prega di consultare le indicazioni al seguente link.

Per qualsiasi informazione di natura giuridico/ amministrativa oppure tecnica si prega consultare la documentazione presente nel Portale Alloggiati Web e solo nel caso non si trovi risposta, scrivere all’indirizzo upgaip.sp@poliziadistato.it.