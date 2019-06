Questura di Imperia

Sono stati intensificati per tutto il periodo estivo i controlli straordinari del territorio, grazie anche agli equipaggi di rinforzo richiesti dal Questore.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria unitamente agli operatori del Commissariato di Sanremo setacciano ogni giorno la città, concentrando i controlli nelle zone più delicate.

In questa settimana sono state identificate circa 400 persone e controllati 100 veicoli.

Uno straniero, marocchino, trovato in possesso di sostanza stupefacente e risultato inottemperante ad un precedente ordine di allontanamento del Questore, veniva indagato ed espulso dal territorio nazionale.

Un altro soggetto marocchino, pluripregiudicato, con numerose condanne penali per resistenza a pubblico ufficiale, rapina, lesioni aggravate in concorso e con precedenti espulsioni dal territorio, veniva accompagnato al CPR di Torino per il successivo rimpatrio.

In un altro intervento il personale della Squadra Volante, dopo aver verificato l’inadempienza di due cittadini rumeni, classi 1986 e 1988, ai fogli di via obbligatorio che erano stati emessi nei loro confronti, li denunciava all’Autorità Giudiziaria.

Nello stesso giorno veniva denunciato un sanremese di anni 42 trovato in possesso di un coltello.

Ancora, mentre percorreva il centro della città, il personale della Squadra Volante notava due cittadini pakistani, del 1990 e del 1973, che, ancorché in possesso di regolare permesso di soggiorno e dimoranti da diversi anni nella città matuziana, fornivano false generalità agli agenti e per tale motivo veniva indagati in stato di libertà per false dichiarazione sull’identità personale.

Infine, venivano elevate tre contravvenzioni per possesso di stupefacente per uso personale nei confronti di due stranieri e un minorenne di Sanremo per un totale di circa 10 gr di hashish.