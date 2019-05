Questura di Imperia

Intensificata l’attività di controllo nella città di Sanremo con la concomitante presenza sul territorio delle pattuglie delle Volanti e degli equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, come disposto dal Questore della provincia di Imperia al fine di dare una risposta sempre più rapida ed efficace alla domanda di sicurezza dei cittadini.

Nella prime ore della mattina di ieri giungeva alla Sala Operativa del Commissariato di PS una telefonata tramite il Numero di Emergenza 112 da parte di una donna che innanzi all’ingresso di casa trovava un clochard disteso al suolo che dormiva avvolto in una coperta.

Gli agenti della Squadra Volante si portavano subito sul posto e procedevano al suo controllo.

Il soggetto non era in grado di spiegare come e perché si trovava in Italia, ma dagli accertamenti in banca dati emergeva essere di nazionalità francese, di 41 anni e si apprendeva che lo stesso era stato ricoverato in Francia in una casa di cura mentale da cui più volte era scappato.

Emergevano altresì segnalazioni dei giorni precedenti di persone che denunciavano di essere state molestate dallo stesso nel centro cittadino, in particolare piazza Colombo e via Matteotti, e di aver avvertito una sensazione di paura data l’imponenza fisica del soggetto, circa 1 metro e 90 di altezza per 100 Kg di peso.

Gli operatori intervenuti accompagnavano il clochard negli uffici del Commissariato ove veniva attivata tramite il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia la procedura di riammissione transfrontaliera e consegnato, quindi, alla polizia francese.