Questura di Frosinone

A seguito del protocollo di collaborazione stilato tra l’Ente Nazionale per la Formazione Edilizia FORMEDIL e la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale, anche in questa provincia è stato raggiunto un protocollo d’intesa con la Sezione polizia Stradale di Frosinone.

Tale protocollo verrà attuato in questa provincia con varie forme di collaborazione ed iniziative nei settori della formazione ed informazione professionale, della sensibilizzazione e della prevenzione per gli allievi FORMEDIL circa le azioni da porre in essere e finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza sulle strade e del contenimento dell’incidentalità.

Di contro, la FORMEDIL si impegnerà alla realizzazione di cantieri di manutenzione edilizia all’interno delle strutture della Sezione Polizia Stradale di Frosinone.

L’accordo concretizza la vicinanza tra Enti istituzionali ed il mondo dell’imprenditoria, realizzando una fattiva interconnessione tra gli stessi e ed il consolidamento di forme partecipative e di una positiva conoscenza reciproca.