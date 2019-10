Questura di Foggia

Nella giornata dell’11 ottobre u.s., Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” e del Commissariato di P.S. di San Severo, nel corso di un servizio di controllo del territorio rivolto a contrastare i reati predatori nell’area cittadina, hanno tratto in arresto un giovane ventiduenne di San Severo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli Agenti nelle ore pomeridiane, transitando nelle vie del centro cittadino notavano due giovani confabulare tra di loro che per il loro fare sospetto, destavano l’attenzione degli operanti che quindi procedevano ad un controllo di polizia.

Nel procedere al controllo, uno dei due, già arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti l’anno precedente, veniva scoperto mentre tentava di liberarsi di un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente.

Eseguita la perquisizione personale a carico del predetto, venivano rinvenuti e sequestrati 200,00 euro in vario taglio, ritenuti verosimilmente provento di spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito a questa circostanza, veniva sottoposta a perquisizione l’abitazione del predetto e all’interno nella sua camera da letto, ben nascosta, veniva trovata una busta con circa 85 gr. di sostanza del tipo marijuana e 4 bustine contenenti complessivamente, circa 4 gr. di sostanza dello stesso tipo, due pezzi di sostanza tipo hashish, per un peso di circa 15 gr., oltre a tutto il materiale atto a confezionare le dosi.

Tutto il materiale ed denaro rinvenuti venivano sottoposti a sequestro.

Il giovane dopo gli atti di rito, veniva condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.