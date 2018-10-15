Questura di Foggia
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO LA QUESTURA DI FOGGIA E SEZ. DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 DEL DLG 50/2016

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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO LA QUESTURA DI FOGGIA, IL COMMISSARIATO DI MANFREDONIA, IL COMMISSARIATO DI LUCERÀ, IL COMMISSARIATO DI SAN SEVERO, IL COMMISSARIATO DI CERIGNOLA, IL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE" PUGLIA SETTENTRIONALE" E LA SEZIONE DELLA POLIZÌA STRADALE DI FOGGIA. TOTALE N°9 BEVANDE CALDE E N° 10 BEVANDE FREDDE, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS 50/2016.

CIG-.Z4F2536B51.

PERIODO CONTRATTUALE DI ANNI 3.

APRIRE ALLEGATI PER CONSULTAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E MODULASTICA.

SCADENZA AVVISO ORE 24:00 DEL 05.11.2018

 


15/10/2018

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