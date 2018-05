Questura di Foggia

Nell'ambito di una vasta e pianificata attività di prevenzione e repressione di furti di cavi in rame in dianno di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, denominata "ORO ROSSO" e coordinata dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata, ed il Molise, diretto dal Dirigente Superiore dr. Luigi LIQUORI, in data 09 maggio u.s. è stato effettuato un accurato controllo ai depositi di materiale ferroso/rottamai presenti nella Provincia.

Nel corso del controllo effettuato in un deposito di materiale ferroso ubicato in agro di San Severo, sono stali rinvenuti kg. 500 (cinquecento) di rame, tra piastre e cavi, provento di furto perpetrato nel precedente mese di febbraio, presso la sottostazione elettrica di San Severo.

Il rame rinvenuto, poiché riconosciuto dal personale di RFI come proprio è stato sottoposto a sequestro e afiìdato in giudiziale custodia alla ditta all'uopo intervenuta a disposizione dell'A.Q. competente, mentre le due persone, titolare e responsabile tecnico della ditta, denunciale in stato di libertà per il reato di ricettazione