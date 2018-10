In data di ieri, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e del Reparto Volanti della Questura di Foggia, nel corso dell'attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare la commissione di reati nel quartiere ferrovia, in P.zza Vittorio Veneto hanno tratto in arresto R. A., rumeno classe 1971.

Sul R. pendeva un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione e ripristino dell'ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Dovendo lo stesso espiare la pena residua di 3 mesi e 26 giorni, perché riconosciuto colpevole per i reati di lesioni aggravate commesse a Foggia a maggio del 2013.

03.10.2018