Questura di Firenze

E’ partito ieri da Bologna il 102° Giro d’Italia e domani farà tappa a Vinci (FI), in territorio fiorentino, unica tappa in Toscana.

Anche quest’anno la Polizia Stradale scorterà i ciclisti per tutta la durata della manifestazione fino al prossimo 2 giugno, quando il Giro giungerà alla tappa conclusiva di Verona, per un totale di circa 3.500 Km percorsi.

Gli operatori della Polizia Stradale saranno 40, di cui 26 motociclisti, 12 operatori in auto e 2 operatori a bordo di un’officina meccanica mobile, tutti coordinati dal Vice Questore della Polizia di Stato dott. Massimo Bentivegna che guiderà la scorta a bordo della nuova Alfa Romeo Giulia Veloce, mentre il coordinamento ed il collegamento tra l’organizzazione sportiva e le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza sarà gestito dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott.ssa Carlotta Gallo – Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Liguria.

Oltre ai motociclisti impiegati per la scorta, la Polizia Stradale sarà presente, per tutta la durata del Giro d’Italia, con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula multimediale itinerante cui è legato il progetto "Biciscuola" promosso da RCS – La Gazzetta dello Sport, rivolto ai bambini delle scuole primarie di tutta Italia e coordinato dal Vice Questore della Polizia di Stato dott. Antonio Capodicasa, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Siracusa.

Inoltre, in 8 tappe – precisamente in quella di Bologna di oggi 11 maggio, Vinci (FI) del 13 maggio, Frascati (RM) del 15 maggio, Cassino (FR) del 16 maggio, Vasto (CH) del 17 maggio, Riccione (RN) del 19 maggio, Ravenna del 21maggio e Treviso del 31 maggio – nell’ambito dell’8^ edizione del Premio “Eroi della Sicurezza” – Autostrade per l’Italia S.p.A. premierà alcuni operatori della Polizia Stradale, che si sono particolarmente distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali, dando particolare lustro alla Polizia di Stato.

Infine quest’anno, per la prima volta, la Polizia Stradale sarà presente insieme al Centro Nazionale Trapianti, in collaborazione con RCS, nei villaggi di partenza di 5 delle 21 tappe dell’E-bike, la manifestazione cicloturistica con bici a pedalata assistita, che si svolgerà con la corsa rosa dal 12 maggio al 1 giugno su parte del percorso dei professionisti.