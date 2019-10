Questura di Ferrara

QUATTRO TIFOSI VIOLENTI DENUNCIATI

Quattro tifosi spallini denunciati dalla DIGOS di Ferrara in occasione della partita di campionato SPAL-LAZIO del 15 settembre scorso. Al termine dell'incontro, un gruppo di tifosi della squadra spallina, si posizionava in via Agnelli angolo C.so Isonzo e incurante della presenza di transenne e steward, oltrepassavano il blocco stradale per lanciare contro le autovetture dei tifosi laziali in transito bicchieri pieni di birra ed oggetti vari. Inoltre uno di loro, impugnando la cintura dei pantaloni con una fibbia in metallo minacciava i passanti. L'intervento tempestivo sul posto del personale DIGOS metteva in fuga tre persone consentendo di bloccare e denunciare sul posto un solo tifoso spallino e scongiurare comunque che avvenisse uno scontro tra tifosi. Gli altri tre venivano successivamente individuati attraverso la visione delle telecamere posizionate in quel punto e anch'essi denunciati poiché “immediatamente dopo il termine della manifestazione calcistica, per mere questioni legate alla rivalità sportiva, avevano posto in essere una condotta di violenza e minaccia verbale con l’utilizzo di oggetti contundenti o comunque atti all'offesa”.

Oltre al deferimento all'Autorità giudiziaria, la locale Divisione Anticrimine, ha avviato le procedure amministrative per irrogare, a carico dei citati quattro ultras, il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazione sportive.