Questura di Enna

Nella mattinata del 29 aprile, personale della Polstrada di Enna ha operato un posto di blocco lungo l’A19 obbligando tutti i veicoli in transito ad entrare nell’area di sosta “Santa Barbara”.

I controlli, che rientrano tra gli obiettivi in tema di sicurezza disposti dal Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale, sono stati coordinati dal Dirigente della Polstrada ennese Dott. Giovanni Martino ed hanno visto l’impiego di 7 pattuglie e 14 operatori nonché di personale Anas in ausilio per le operazioni di specifica competenza.

Sono stati controllati 43 veicoli e 44 persone, con un bilancio operativo che ha visto un totale di 115 punti decurtati, un fermo amministrativo, una carta di circolazione ritirata e 34 violazioni al Codice della Strada.

Le violazioni hanno riguardato in particolare il mancato utilizzo dei dispositivi di ritenuta individuali (le cd. cinture di sicurezza) nonché, per quanto riguarda i mezzi pesanti, il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo e carenze strutturali dei mezzi e dell’equipaggiamento correlato.