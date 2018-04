Questura di Enna

All’alba di stamane, la Polizia di Stato, a conclusione di articolata e complessa attività investigativa, ha eseguito quattro misure cautelari a carico di soggetti di Leonforte, in esecuzione di ordinanza applicativa della Custodia Cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Enna, dottoressa Luisa Maria Bruno, giusta richiesta del P.M. titolare dell’indagine, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, nella persona del Dottor Francesco Rio, a carico di:

Custodia Cautelare in Carcere:

MAIMONE BARONELLO Carmelo, classe 1970, residente a Leonforte; MAIMONE BARONELLO Angelo, classe 1966, residente a Leonforte; RINALDI Carmelo, classe 1976, residente a Leonforte;

Misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria:

B.G., classe 1990, leonfortese;

INDAGATI

MAIMONE BARONELLO Carmelo

In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 644 comma 1 e 4° n.4 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, quali corrispettivo di prestazioni di denaro effettuate nei confronti di diverse vittime, si faceva promettere e dare dalle stesse interessi usurari e comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro.

con l’aggravante di aver agito nei confronti di persone in stato di bisogno.

In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 56, 629 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con minaccia di pestaggi e/o male ingiusto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere diverse vittime al pagamento di somme di denaro a titolo di capitale ed interessi usurari. In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., ed art. 132 del D. Lgs 385/1993, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso erogava prestiti di denaro in favore di diverse vittime senza essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 106 del D. Lgs 385/1993. delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., art. 2 e 7 della legge 2.10.1967 n.895, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con M.B.G., L.P.S. e R.G., deteneva illegalmente, diverse armi da sparo. in ordine al reato p. e p. dall’art. 697 c.p. per avere, in concorso con R.G., illegalmente detenuto, senza averne fatto denunzia all’Autorità n.15 munizioni cal.7,65 e n.1 cartuccia cal. 12, caricata a pallettoni;

B. G.

In ordine al delitto previsto e punito dall’art. 1 e 7 L. 2.10.67 n. 895, per avere ceduto a MAIMONE BARONELLO Angelo una pistola;

MAIMONE BARONELLO Angelo

In ordine delitto previsto e punito dall’art. 1 e 7 L. 2.10.67 n. 895, per avere, senza licenza dell’Autorità, detenuto una pistola cedutagli da BANNO’ Giuseppe e per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, occultati in un luogo pubblico n°3 pistole, una cal.7,65, una 6,35 nonché una 357 magnum;

MAIMONE BARONELLO Angelo e RINALDI Carmelo

In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 c.p.. nonchè dagli artt. 2 e 7 della legge 2.10.1967 n.895, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, detenevano illegalmente, occultati in luogo pubblico, un fucile tipo doppietta, calibro 12, privo di marca, con cani esterni e canne mozze. delitto previsto e punito dall’art. 110 c.p. 23 comma primo e terzo L.110/75 per aver detenuto, in concorso tra loro, un fucile tipo doppietta, calibro 12, privo di marca, con cani esterni e canne mozze, arma alterata e quindi da considerarsi clandestina; delitto previsto e punito dagli artt.110 e 648 del c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire il profitto derivante dalla relativa disponibilità, acquistavano e comunque ricevevano l’arma di cui al capo che precede di origine illecita in quanto prodotto del reato di cui all’art.3 L.895/67 (arma alterata) oltre che compendio di furto.

MAIMONE BARONELLO Carmelo, MAIMONE BARONELLO Angelo

In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., artt. 2 e 7 della Legge 2.10.1967 n.895, per avere in concorso tra di loro e con M.B.G., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso senza licenza dell’Autorità, detenuto un fucile cal.12, privo di marca, ed una pistola calibro 7,65, marca “Bernardelli” con matricola abrasa; in ordine al reato di cui all’art.110 c.p. 23 comma primo e terzo L.110/75 per aver detenuto, in concorso tra loro e con M.B.G., una pistola calibro 7,65, marca “Bernardelli” con matricola abrasa e quindi da considerarsi clandestina; in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv 110 e 648 c.p., perché in concorso tra loro e con M.B.G., con più azioni del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire il profitto derivante dalla relativa disponibilità, acquistavano e comunque ricevevano un fucile cal.12, privo di marca, compendio di furto in ordine al reato p. e p. dagli art.110 e 697 c.p. per avere in concorso tra loro e con M.B.G. illegalmente detenuto, senza averne fatto denunzia all’Autorità, n. 28 cartucce calibro 12, di diverse marche; n°14 cartucce calibro 12, di diverse marche; n°1 fucile cal.12, privo di marca, risultato rubato; n°1 pistola calibro 7,65, marca “Bernardelli” con matricola abrasa; n°4 caricatori ognuno dei quali con n°8 cartucce, marca Fiocchi, calibro 7,65, per un totale di 32 cartucce; n°1 pacco di cartucce, calibro 7,65, marca Fiocchi contenente n°49 cartucce;n°18 cartucce, calibro 7,65; n°28 cartucce, calibro 7,65; n°40 cartucce, calibro 7,65.

*****

I Fatti

L’articolata e complessa attività investigativa svolta dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Leonforte ha consentito di accertare l’attività di un gruppo criminale operante a Leonforte e nelle zone limitrofe, dedito alla commissione dei reati di usura ed estorsione anche nei confronti di persone in stato di bisogno. Il gruppo poteva contare sulla forza intimidatrice derivante dal possesso di un discreto arsenale di armi, parte del quale veniva rinvenuto e sequestrato nel corso delle investigazioni. A testimonianza della pericolosità e della mancanza di scrupoli del gruppo criminale in argomento venivano accertare, inoltre, diversi tentativi di estorsione posti in essere ai danni delle medesime vittime, le quali, spesso, erano costrette, con forza e minacce, a cedere denaro agli odierni indagati. L’emissione della predetta ordinanza è il risultato di un’articolata e complessa indagine che trae origine dalle informazioni acquisite dal personale del Commissariato di P.S. di Leonforte, in ordine ad un giro di “usura” praticata da MAIMONE BARONELLO Carmelo, svolto anche in concorso con altri soggetti.

La conseguente attività tecnica, telefonica e ambientale, a carico degli indagati, supportata dai classici servizi di pedinamento ed osservazione, consentiva di riscontrare l’iniziale ipotesi investigativa e di acquisire consistenti elementi indizianti a carico di MAIMONE BARONELLO Carmelo il quale era solito prestare, anche in concorso di altri collaboratori, a diversi “clienti” somme di denaro, più o meno ingenti, applicando, poi, tassi di interesse certamente non legali e quasi sempre approfittando del loro stato di bisogno. MAIMONE BARONELLO Carmelo era solito chiedere la restituzione del denaro e degli interessi applicati con toni adirati, minacciando spesso le vittime anche di ripercussioni fisiche ed avvalendosi al fine di ottenere il suo scopo della considerazione di cui gode negli ambienti criminali leonfortesi e delle zone limitrofe, circostanza, questa, che incuteva notevole timore tra le vittime. Nel corso delle investigazioni si accertava che MAIMONE BARONELLO Carmelo già da tempo cedeva denaro a molte persone, tutte in particolare stato di indigenza e impossibilitate ad accedere a crediti presso istituti bancari e finanziari; veniva, inoltre, accertato che parecchie vittime si rivolgevano all’odierno arrestato in evidente stato di necessità, dovendo con quel denaro acquistare beni di prima necessità. Il MAIMONE BARONELLO era solito richiedere un “surplus” di interessi pari al cento per cento, tasso che saliva ulteriormente nel caso in cui tra il prestito e la restituzione intercorreva un lungo lasso di tempo.

L’attività illecita posta in essere da MAIMONE BARONELLO Carmelo veniva accertata anche in base a riscontri oggettivi, quali il rinvenimento di appunti, scritti e agende, rinvenute a seguito di perquisizioni domiciliari effettuate presso l’abitazione di alcune vittime.

Oltre agli episodi di usura accertati e riscontrati, gli operatori del Commissariato di P.S. di Leonforte rilevavano anche l’esistenza di diversi prestiti di somme di denaro a molte altre persone dei quali, attesa la mancanza di elementi utili a riscontrare l’ammontare iniziale del capitale, la somma finale restituita e il lasso di tempo intercorso tra il prestito e la restituzione, non si poteva accertare la natura usuraria, ma, tuttavia, si poteva accertare che tali prestiti venivano effettuati in evidente violazione delle vigenti regole di concessione di finanziamento bancario nei confronti di privati. L’attività di indagine è stata svolta quasi senza l’ausilio o collaborazione delle vittime, atteso che solo una di esse ha proceduto a denunciare i fatti presso gli uffici di polizia, manifestando, tuttavia, particolari timori di eventuali ritorsioni da parte degli indagati, perché conosciuti come persone violente e pericolose.

L’indagine ha permesso di appurare, inoltre, una “faida “ familiare tra due degli odierni arrestati, i fratelli MAIMONE BARONELLO Carmelo e Angelo e un terzo fratello, legata alla suddivisione di beni, motivo per il quale sia Carmelo che Angelo, in diverse conversazioni, si lasciavano andare a minacce, anche di morte, nei confronti del fratello e di soggetti a lui vicini.

L’interpretazione complessiva delle numerose conversazioni intercettate, suffragata da mirati servizi di P.G., quali appostamenti, pedinamenti e perquisizioni, ha permesso, inoltre, di dimostrare come gli odierni indagati fossero in possesso anche di numerose armi da fuoco. Infatti, da talune affermazioni registrate in modalità ambientale si accertava, infatti, che MAIMONE BARONELLO Angelo, per sua stessa ammissione, fosse in possesso di una pistola e di diverse munizioni cedutegli, da B. G., ed inoltre di diverse pistole.

Lo stesso Angelo, inoltre, in occasione dell’arresto di MINGARI FAVVENTO Salvatore, effettuato da personale del Commissariato di P.S. di Leonforte e della Squadra Mobile di Enna nel maggio 2017, nell’ambito dell’operazione denominata “MUUDS WEEDS TOO”, nel commentare la notizia asseriva esplicitamente di essere stato lui a cedere al MINGARI un fucile, arma effettivamente rinvenuta da personale del Commissariato di P.S. di Leonforte nel luglio 2014, nel corso di una perquisizione esperita presso la proprietà di MINGARI FAVVENTO Salvatore e che gli era stata, a sua volta, cedutagli da RINALDI Carmelo.

L’attività permetteva, inoltre, di acclarare la detenzione illegale ed il possesso di armi e munizioni da parte dei fratelli MAIMONE BARONELLO Carmelo, Angelo e di altri soggetti, quali M.B.G., L.P.S. e R.G.;

Al fine di riscontrare e documentare la detenzione e il possesso delle predette armi il personale della Squadra di Polizia giudiziaria effettuava, infatti, due perquisizioni domiciliari presso l’azienda agricola sita a Nissoria in “C.da Cipolla”, una nel mese di giugno e una nel mese di ottobre del 2017.

La tenacia degli investigatori permetteva, tuttavia, di rinvenire nella prima perquisizione del 17 giugno 2017 n°28 cartucce calibro 12, di diverse marche; n°14 cartucce calibro 12, di diverse marche; n°1 fucile cal.12, privo di marca, risultato rubato il 19.10.1996; n°1 pistola calibro 7,65, marca “Bernardelli” con matricola abrasa; n°4 caricatori ognuno dei quali con n°8 cartucce, marca Fiocchi, calibro 7,65, per un totale di 32 cartucce; n°1 pacco di cartucce, calibro 7,65, marca Fiocchi contenente n°49 cartucce; n°18 cartucce, calibro 7,65; n°28 cartucce, calibro 7,65; n°40 cartucce, calibro 7,65 una pistola calibro 7,65, marca “Beretta”, modello 50, con matricola n°L39349, n°2 caricatori carichi, ciascuno, di otto cartucce ed ulteriori n°6 cartucce tutte del medesimo calibro.

Nel corso della seconda perquisizione effettuata il 13 e 14 ottobre 2017, seguendo gli spostamenti di un collaboratore di MAIMONE BARONELLO Carmelo, R.G., venivano rinvenute, 15 munizioni cal.7,65 e n.1 cartuccia cal. 12, caricata a pallettoni. Nella medesima giornata, il personale del Commissariato procedeva ad un mirato servizio di osservazione e di pedinamento che consentiva di accertare come MAIMONE BARONELLO Carmelo, di notte, avesse prelevato qualcosa da una sua seconda proprietà e l’avesse occultata sottoterra, in una vicina contrada. L’ispezione di detti luoghi, permetteva di rinvenire, occultata, sotto delle pietre, una pistola calibro 7,65, marca “Beretta”, n°2 caricatori carichi, ciascuno, di otto cartucce del medesimo calibro ed ulteriori n°6 cartucce.

Nel corso delle fruttuose attività di perquisizione, inoltre, si evidenziava la particolare tecnica di occultamento delle armi posta in essere dai fratelli MAIMONE BARONELLO e dai loro collaboratori, i quali erano soliti interrare le armi in punti isolati dei terreni, occultandole all’interno di tubi di gomma.

Nell’ambito della complessiva attività sono stati indagati diversi altri soggetti per i quali non sono state, tuttavia, emesse misure cautelari.

Gli arrestati, catturati dal Commissariato di P.S. di Leonforte, dopo gli adempimenti di rito, venivano collocati, presso la casa circondariale di Enna , come disposto dall’A.G. procedente, la Procura della Repubblica di Enna, che ha coordinato brillantemente le indagini, nella persona del Dott. Francesco Rio prima e del Dott. Orazio Longo dopo.