Questura di Cosenza

Personale della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di Rossano, al Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e del Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Vibo Valentia, alle direttive del Commissario Capo dott. Giuseppe Massaro Dirigente del competente Commissariato di P.S., nel corso di mirati servizi, in due distinte operazioni, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, M. A. di anni 43 e N. F. di anni 48.

Nello specifico, il citato personale della Polizia di Stato effettuava nella giornata di ieri un’intensa attività di monitoraggio in tutta l’area ionica di competenza, prestando maggiore interesse alle zone densamente abitate.

Durante detti servizi gli agenti effettuavano una serie di perquisizioni, anche domiciliari con l’ausilio dei cani antidroga della Polizia di Stato.

Nei particolari:

M.A. veniva tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, lo stesso sottoposto a perquisizione domiciliare inizialmente cercava di sfuggire al controllo accennando alla fuga da una finestra dello stabile, ma resosi conto della presenza di altro personale della Polizia di Stato nelle adiacenze della sua residenza, desisteva collaborando alle successive operazioni durante le quali venivano rinvenute delle dosi di marijuana già confezionate per lo spaccio e tutto il materiale occorrente per il taglio e confezionamento.

N.F. anch’esso veniva tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Anche in questa occasione durante una perquisizione domiciliare a carico dell’arrestato, già agli arresti domiciliari, venivano rinvenuti e sequestrati un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish di quasi 100 gr., altra sostanza stupefacente tipo marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

I giornalieri monitoraggi rientrano nel piano di controllo straordinario del territorio provinciale predisposto in sede di tavolo tecnico dal Questore della Provincia di Cosenza dott. Giancarlo Conticchio, attuato da mesi giornalmente da i suoi frutti, sia in termini di prevenzione che di repressione dei reati, inoltre, il cittadino percepisce sempre di più la reale presenza delle forze dell’ordine sul territorio, offrendo una sempre maggiore e preziosissima collaborazione al controllo “integrato” dello stesso.

Dei due arresti veniva immediatamente informata la Procura della Repubblica di Castrovillari diretta dal dott. Eugenio Facciolla.