Questura di Chieti

Nell’ambito dei controlli rientranti nell’operazione interforze “Periferie Sicure”, con cui la Direzione centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rafforzato l’azione delle forze di polizia nel contrasto all’illegalità diffusa, nei giorni scorsi personale della Squadra mobile - Sezione Antidroga, delle Pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e della Polizia Municipale di Chieti, hanno proceduto al controllo di due rivendite di cannabis light in Chieti.

Come noto - e di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con pronunciamento a Sezioni Unite - la commercializzazione di Cannabis Sativa L. ed in particolare di foglie, infiorescenze ed altri prodotti ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 che disciplina l’attività di coltivazione di alcune varietà tassativamente indicate e che elenca i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati.

Nel corso degli accertamenti, venivano rinvenute all’interno della prima attività commerciale controllata in Chieti Scalo un totale di 55 confezioni di diversa grammatura (1, 2 o 5 grammi) proprio di infiorescenze di Cannabis Sativa L. per un peso complessivo lordo di circa 350 gr.