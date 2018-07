Questura di Catania

Personale del Commissariato Borgo-Ognina, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e con la collaborazione della Polizia Locale ha effettuato, nella giornata di ieri, un servizio di controllo del territorio, rientrante nel piano d’azione denominato “Estate Sicura”.

Sono state controllate 31 autovetture e numerose persone, molte delle quali con precedenti penali.

In particolare, è stato controllato un ciclomotore con a bordo 2 cittadine colombiane che, dagli accertamenti immediatamente eseguiti, sono risultate entrambe sprovviste di regolare permesso di soggiorno. Oltre a ciò, la conducente del veicolo non era in possesso di patente di guida.

Entrambe le donne sono state fermate e condotte presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per essere sottoposte ai rilievi dattiloscopici, dopodiché è stato dato corso all’iter per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di espulsione.

Una delle due, entrata in Italia nel febbraio 2018, è stata indagata in stato di libertà per la presenza illegale nel territorio e trattenuta presso gli Uffici di Polizia per accertamenti.

Durante i controlli, sono state irrogate sanzioni pecuniarie amministrative per un importo pari a 9.762,50 legate a violazioni del codice della strada e, in particolar modo, alla mancanza di assicurazioni per responsabilità civile, mancanza di caso protettivo e della prevista revisione dei veicoli.