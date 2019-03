Il Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno, nella seduta dello scorso 13 marzo, ha promosso ben quattro funzionari della Polizia di Stato in servizio nella città di Catania.

Promozione alla qualifica di Dirigente Superiore Medico per il Primo Dirigente Medico dottoressa LONGO Maria Carmela Lucia, attuale dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato a Catania.

La dott.ssa Longo è entrata a far parte della Polizia di Stato nel 1987 e, dopo alcuni anni trascorsi presso la Questura di Messina, è stata assegnata alla Questura di Catania, per poi passare al X Reparto Mobile della città etnea. Successivamente, la dott.ssa Longo ha ricoperto l’incarico di addetto al Coordinamento Sanitario Sicilia e Calabria della Polizia di Stato con sede a Catania.

Promozione in vista per il Vice Questore dott.ssa Maria Carmela SANFILIPPO, attuale dirigente dell’Ufficio del personale della Questura etnea: dopo l’esperienza maturata presso la Questura di Palermo e presso la Questura di Catania, dove ha maturato esperienza nell’U.P.G.S.P. – Squadra Volanti, presso l’Ufficio di Gabinetto e la Digos in qualità di responsabile della Squadra Antiterrorismo, verrà promossa alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Alla medesima qualifica di Primo Dirigente sarà promosso il Vice Questore dott. S. Emanuele Tito CICERO, attuale dirigente del Commissariato Librino. Divenuto Commissario nel 1999, il dott. Cicero ha maturato esperienze in campo di polizia giudiziaria che lo hanno portato prima alla Questura di Palermo, per poi essere assegnato alla Questura di Catania, passando per la dirigenza della Squadra Mobile, della Divisione P.A. e della Sezione di Polizia Postale presso la Questura di Enna. Nella città etnea, il dott. Cicero ha diretto l’UPGSP e da qui è stato, poi, trasferito alla Questura di Siracusa dove ha diretto la Squadra Mobile. Prima di tornare all’attuale dirigenza del Commissariato Librino, il dott. Cicero ha pure diretto la squadra Mobile di Vibo Valentia.

Passerà alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato anche il Vice Questore dott. Marcello LA BELLA, attuale dirigente del Compartimento di Polizia Postale di Catania, apprezzato esperto in crimini informatici e cyberbullismo. Attivissimo sul fronte del contrasto alla pedopornografia e a tutte quelle forme di reati che si realizzano attraverso la Rete, il dott. La Bella ha maturato esperienza di polizia giudiziaria presso la squadra Mobile e la Digos della Questura di Enna.

Ai neo promossi, l’augurio buon lavoro del Questore Alberto Francini e di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato catanese.