Questura di Caserta

La Polizia di Stato di Caserta partecipa anche quest’anno alla “Notte Europea dei Ricercatori”, in programma domani 28 settembre 2018.

Numerosi eventi saranno presentati in tutta Italia e a Caserta, all'interno dell’emiciclo est della Reggia di Caserta (in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione), l’evento SHARPER “Spettri a Corte” organizzato dal Dipartimento di Matematica e Fisica della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" presenterà diverse applicazioni della spettroscopia come strumento di conoscenza del mondo fisico. Inoltre sarà possibile assistere a uno spettacolo unico nel suo genere ideato e realizzato dal Planetario di Caserta.

Il progetto coinvolge 12 città: Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, L’Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e Trieste dove si svolgeranno attività a partire dal pomeriggio e fino a tarda notte ed è finanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle Azioni Marie Skłodowska-Curie del programma Horizon 2020.

La Polizia di Stato, avvalendosi della professionalità delle donne e degli uomini della Polizia Scientifica, allestirà una immaginaria scena del crimine, ove saranno simulate tutte le attività di rilevazione e acquisizione degli elementi di prova. Con l’utilizzo delle luci forensi, gli specialisti della Polizia coinvolgeranno i visitatori nella ricerca delle tracce latenti lasciate dagli autori del delitto e nella verifica dell’autenticità delle prove trovate sulla scena del crimine.

Tra le dotazioni della Polizia Scientifica, sarà inoltre mostrato all’opera il Forensic Fullback, il veicolo destinato alle scene del crimine più complesse con dotazioni tecnologicamente avanzate; un vero e proprio laboratorio viaggiante che consente di operare nei più diversi contesti.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita previa prenotazione per quelli che si svolgeranno alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito raggiungibile al seguente link: http://www.matfis.unicampania.it/dipartimento/notte-europea-dei-ricercatori

Gli organizzatori hanno comunicato che le prenotazioni chiuderanno alle 24:00 di oggi giovedì 27 settembre.