Questura di Caltanissetta

Stamattina una rappresentanza di circa 50 alunni della scuola primaria, accompagnati dai docenti, del circolo didattico statale Leonardo Sciascia e degli istituti comprensivi Lombardo Radice, Martin Luther King, Don Milani, Pietro Leone, Antonino Caponnetto e Vittorio Veneto, sono stati accolti presso la Sala Emanuela Loi della Questura. Il Questore di Caltanissetta Giovanni Signer, alla presenza del dr Salvatore Benfante Picogna, funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale dei Caltanissetta e Enna, e del sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dei progetti sull’educazione alla legalità della Questura, ha consegnato l’agenda scolastica “Il mio diario”, per l'anno scolastico 2018-2019. L’agenda è stata realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e Finanze. Partner dell’iniziativa di quest’anno anche il gruppo bancario BNL Paribas. Il progetto, giunto ormai alla quinta edizione, per il capoluogo nisseno prevede la distribuzione di circa 2500 agende agli alunni delle classi terze (future quarte) delle scuole primarie. Protagonisti grafici del progetto sono due supereroi, chiamati Vis e Musa, i quali accompagneranno gli alunni per l'intero anno scolastico, stimolandoli alla riflessione, insieme a docenti e genitori, su questioni fondamentali per la loro f ormazione e per la civile convivenza. Dal mese di settembre a quello di giugno, il Diario affronta temi di grande attualità, come ad esempio la Costituzione italiana, i principi fondamentali e le libertà della persona, i diritti dell'uomo e del bambino, il diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, l'uguaglianza e la solidarietà, il valore dello sport, con approfondimenti sulla salvaguardia ambientale, sull'integrazione sociale, sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sull'immigrazione, sull'educazione stradale, ed infine brevi cenni sull'economia. Nei prossimi giorni la Questura di Caltanissetta completerà la distribuzione del diario scolastico ai restanti alunni, secondo un piano di distribuzione che sarà attuato entro l’anno scolastico in corso. Analoghe cerimonie si sono svolte questa mattina a Trieste, Modena, Pisa, Latina, Salerno, Lecce, Crotone, Oristano e Cuneo. In quest’ultimo capoluogo, la cerimonia si è tenuta presso la Scuola Primaria ”Luigi Einaudi”, alla quale ha partecipato il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli.