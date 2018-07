Questura di Cagliari

La Polizia di Stato arresta un giovane dopo inseguimento

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Maurizio SECCI 26enne cagliaritano, pregiudicato, per il reato di furto aggravato in concorso con altra persona rimasta ignota e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio con l’operazione “Alto Impatto – Estate Sicura 2018” un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare in Via Liguria, ha notato due scooter attaccati che procedevano nel senso contrario di marcia e il conducente del veicolo posteriore spingere con un piede quello anteriore. Insospettiti da tale atteggiamento i poliziotti hanno invertito il senso di marcia per raggiungerli e procedere al controllo. I due, accortisi di essere stati notati e seguiti dalla Polizia, hanno tentato di accelerare. Uno dei due conducenti, quello che stava spingendo l’altro motoveicolo, si dava alla fuga in direzione Via Campania mentre il giovane alla guida dell’altro scooter rovinava a terra rialzandosi e dandosi alla fuga verso la Via Liguria. E’ scattato subito l’inseguimento a piedi da parte di un Agente, lungo le vie Liguria, Dalmazia e Molise, per riuscire a bloccarlo all’incrocio con Via Versilia.

In possesso del giovane è stato trovato un attrezzo multiuso, sicuramente utilizzato per compiere il furto.

Dagli accertamenti effettuati lo scooter è risultato provento di furto avvenuto poche ore prima nella Via Sulis ed è stato riconsegnato al proprietario che ha confermato la rottura del blocco accensione.

Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.