Questura di Cagliari

La Polizia di Stato nella serata del 28 settembre, in occasione della Manifestazione Europea di incontro tra il mondo della ricerca ed i cittadini denominato “Sharper la Notte dei Ricercatori”, è stata presente con il personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari.

Nella centralissima Piazza Garibaldi, uno dei luoghi più caratteristici della città di Cagliari, il mondo della scienza si è presentato ai cittadini in tutta la sua straordinaria bellezza. In questa edizione, oltre ai numerosi studenti presenti all’evento, è stata invitata la Polizia Scientifica che per l’occasione ha allestito uno stand dove operatori qualificati e specializzati, diretti e coordinati dalla Dr.ssa Anna Maria Di Giulio, hanno esposto le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività di sopralluogo e più in generale delle diverse tipologie di intervento e di servizio.

Di particolare interesse il modernissimo mezzo specializzato assegnato per le attività che la Polizia Scientifica svolge sulla scena del crimine Fiat “Fullback”, ed il Laser scanner 3D in grado di riscostruire graficamente l’ambiente nel quale viene utilizzato. Nel corso della serata è stata effettuata una scansione della Piazza Garibaldi che è mostrata ai numerosi visitatori dello stand.