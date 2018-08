Questura di Brescia

Siamo ancora in piena estate e in periodo di vacanza per molti. Ma non per tutti. C’è infatti chi sta lavorando per il 2019 alla realizzazione del nuovo calendario della Polizia di Stato per renderlo interessante, unico e imperdibile.

Questa volta sono state le sapienti mani di famosi maestri del fumetto a dare vita ad un’opera straordinaria in 12 tavole, dove i protagonisti assoluti sono i poliziotti. Solo loro, abituati a rendere appassionanti le storie, potevano raccontare in maniera espressiva e coinvolgente la nostra passione di “Esserci sempre”.

Ma senza andare oltre nello svelare il capolavoro per il 2019, vi invitiamo a prenotare il calendario della Polizia di Stato il cui ricavato delle vendite sarà destinato al sostegno del progetto Unicef “Yemen”, teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo. L’ Unicef si prefigge di raggiungere, con i propri interventi, 17,3 milioni di persone, tra cui 9,9 milioni di bambini, attraverso azioni che garantiscono l’accesso sicuro all’acqua, la prevenzione e la cura delle malattie killer più frequenti e il supporto psicosociale ai bambini e adolescenti attraverso percorsi di educazione.

Dal 2001 il ricavato della vendita del calendario della Polizia di Stato è destinato a finanziare alcuni appelli umanitari dell'Unicef; solo lo scorso anno la vendita dei calendari della Polizia di Stato ha permesso di devolvere 117mila euro al progetto Unicef “Italia – Emergenza bambini migranti”.

Inoltre anche quest’anno una quota del ricavato sarà devoluto dal Comitato italiano per l’Unicef al Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato.

Come fare la prenotazione

È possibile prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro) entro il 24 settembre p.v., previo versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2019 per il progetto Unicef “Yemen”.

La ricevuta del versamento sarà poi presentata agli Uffici relazioni con il pubblico di tutte le questure d'Italia che forniranno i relativi dettagli sulla consegna.

Grazie al vostro aiuto sosterremo anche quest’anno un importante progetto Unicef in un territorio fortemente segnato da una profonda crisi umanitaria. Condividete e acquistiamolo tutti!