L’area della stazione ferroviaria e delle vie limitrofe, da sempre monitorata dalle Forze dell’Ordine, anche nei giorno scorsi è stata meticolosamente perlustrata.

Il dispositivo interforze ha potuto contare sulla presenza di equipaggi della Polizia di Stato, con personale appartenente al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia; equipaggi dell’Arma dei Carabinieri ed in particolare di N.I.L. e N.A.S.; equipaggi della Guardia di Finanza, con le loro unità cinofile ed equipaggi della Polizia Locale di Brescia.

Durante il servizio, sono state identificate 51 persone, di cui 49 straniere e 18 con precedenti di polizia. Una di queste è stata accompagnata in Questura per identificazione e verifiche sulla sua regolarità sul territorio nazionale.

Gli esercizi commerciali controllati, tra via Foppa e via Sostegno, sono stati 3.

In uno di questi, un ristorante di via Sostegno, il personale dei N.A.S. ha proceduto ai sensi dell’art. 5 let. b della Legge 283/1962 al sequestro di circa 30 kg di cibo in stato di cattiva conservazione; il titolare dell’esercizio è stato denunciato a piede libero e gli è stata comminata la sanzione amministrativa di 1.000 euro ai sensi dell’art. 6 co.5 del D. Lgs 193/2007.

Proprio all’esterno del ristorante, durante i controlli, un soggetto straniero che si stava avvicinando, alla vista delle auto delle Forze dell’Ordine si è messo in fuga, facendo perdere le sue tracce. Insospettitosi, il personale ha esteso la perquisizione in tutta l’aera circostante, rinvenendo, occultati in una vicina siepe, 70 grammi di Hashish e 24 grammi di Marijuana.

Con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, inoltre, è stato perlustrato il parco di via Sardegna, senza riscontri di attività di spaccio.