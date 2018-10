Questura di Brescia

Il 200° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato è iniziato il 26 febbraio 2018 e terminerà il 25 febbraio 2019, con la partecipazione, presso la Scuola Pol.G.A.I. di Brescia di 120 frequentatori, che hanno partecipato ad un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale provenienti dalle Forze Armate, con esperienze maturate anche in missioni sul territorio italiano e all’estero.

La fase residenziale presso la Scuola si concluderà il 25 ottobre 2018, dopodiché gli Agenti in prova saranno avviati al periodo applicativo della durata di quattro mesi da svolgersi presso gli Uffici operativi ai quali saranno assegnati.

Le Regioni di provenienza maggiormente rappresentate sono la Sicilia con più del 50% dei frequentatori, il Veneto con circa il 15% e la Lombardia con circa il 10%.

Il percorso formativo è stato caratterizzato dallo sviluppo sinergico di un’area didattica, finalizzata a trasmettere informazioni e conoscenze, un’area addestrativa, finalizzata a far acquisire le fondamentali capacità tecnico-operative, ed un’area valoriale di spessore etico, trasversale alle altre, finalizzata a trasmettere, anche attraverso l’esempio costante e quotidiano delle figure di riferimento, i valori che devono animare un’appartenente alla Polizia di Stato, alla luce dei principi espressi nella Costituzione e negli Atti internazionali.

I frequentatori hanno partecipato al corso con assiduità ed interesse, conseguendo buoni risultati nelle varie prove sostenute, e si sono ben inseriti nel contesto della Scuola, collaborando nella gestione del corso ed aderendo con entusiasmo ad occasioni diverse da quelle didattiche.

Hanno deciso di dedicare il 200° Corso alla memoria di Massimiliano Turazza, Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Verona e caduto nell’adempimento del dovere il 19 ottobre 1994. Per questo alla cerimonia saranno presenti la signora Maria Teresa Turazza e la signora Antonella Ugolini, rispettivamente madre e moglie di Massimiliano.

Durante i sei mesi, hanno svolto diversi servizi di rappresentanza:

a Brescia, in presenza del Capo della Polizia, per l’inaugurazione del monumento dedicato all’Assistente della Polizia di Stato Domenico Prosperi, deceduto il 18 febbraio 1988 in seguito ad un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori;

a Peschiera del Garda (VR), in presenza del Capo della Polizia, per l’inaugurazione del monumento dedicato ai componenti della scorta del Giudice Giovanni Falcone;

a San Donà di Piave (VE), per il Raduno nazionale dei Bersaglieri;

a Redipuglia (GO) ed a Brescia, per la Festa della Repubblica.

Inoltre, diverse decine di loro hanno aderito all’Associazione Donatori Volontari Personale della Polizia di Stato, effettuando, durante il periodo del corso, due donazioni di sangue presso la struttura dell’Avis di Brescia.

Nei giorni successivi al Giuramento, effettueranno una donazione ed una visita ai bambini del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Brescia.

Oggi alle ore 11.00 in Piazza Loggia gli Agenti in prova pronunceranno Giuramento di fedeltà alla Repubblica e la cerimonia si svolgerà in Piazza della Loggia a Brescia, alla presenza del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Nicolò D’Angelo, in rappresentanza del Capo della Polizia. Il Coro “Un Cuore di Voci” accompagnato dalla Banda musicale della Polizia di Stato eseguirà la Preghiera del Poliziotto.