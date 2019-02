Questura di Benevento

A seguito di specifici servizi di controllo del territorio volti al contrasto dei reati predatori e a seguito di una meticolosa attività di indagine, il personale della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Telese Terme coordinato dal Vice Questore Flavio Tranquillo ha recuperato numerosi orologi e vari monili in via San Giovanni, verosimilmente di sospetta provenienza furtiva.

Grazie all'attività info-investigativa, gli operatori della Polizia di Stato sono riusciti a risalire all’effettivo proprietario appurando che gli oggetti erano stati trafugati durante un furto in abitazione avvenuto in via San Giovanni nella serata di ieri.

È stata quindi immediatamente raccolta la denuncia da parte dell'uomo che, dopo averli attentamente descritti ha riconosciuto la collezione di 32 orologi di varie marche, 12 braccialetti, 3 collane, un portamonete e 2 anelli.

Alla luce di quanto appurato tutto il materiale recuperato è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.