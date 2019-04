Questura di Bari

22 i poliziotti premiati a vario titolo in servizio a Bari e nella Bat

Presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari si è svolta una cerimonia durante la quale sono stati premiati 22 poliziotti, in servizio nella Provincia di Bari BAT, distintisi in importanti operazioni di Polizia.

Il Prefetto e il Questore della provincia di Bari hanno consegnato gli attestati ai premiandi, complimentandosi per il lavoro svolto.Sul palco a ricevere le ricompense in tutto 22 poliziotti di diversi reparti:

Promozione per merito straordinario alla qualifica superiore per due poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, che durante l’ordinario servizio di controllo del territorio si ponevano all’inseguimento di tre uomini sospetti, riuscendo a bloccare ed arrestare uno dei tre, nonostante lo stesso li minacciasse con un’arma da fuoco;

Encomio Solenne per quattro poliziotti della Squadra Mobile di Bari per aver evidenziato acume investigativo e non comune determinazione, coordinando una complessa attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di quattro cittadini stranieri, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di arma da sparo clandestina;

Encomio Solenne per un poliziotto dell’UPGSP e due del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” per aver evidenziato elevate capacità professionali e particolare competenza tecnico-amministrativa, partecipando alla complessa attività di studio e realizzazione del progetto “Mercurio”, per le vetture adibite ai servizi di controllo del territorio;

Encomio solenne per un poliziotto del Commissariato di P.S. di Barletta per aver evidenziato coraggio e non comune determinazione operativa traendo in salvo un uomo che, a seguito del tentativo di togliersi la vita, stava annegando in mare;

Encomio per un poliziotto in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione per aver evidenziato elevate capacità professionali e perfetta conoscenza delle tecniche investigative collaborando ad una complessa indagine di polizia giudiziaria, che consentiva di individuare ed arrestare gli autori dell’omicidio di un soggetto facente parte di un clan mafioso barese;

Encomio solenne per due poliziotti della locale Squadra Mobile per aver evidenziato acume investigativo e non comune determinazione concludendo una complessa indagine di polizia giudiziaria con l’arresto di cinque persone, responsabili di traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, porto illegale e ricettazione di armi;

Encomio per due poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” per aver evidenziato capacità professionali ed acume investigativo collaborando ad una operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di 12 persone responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in danno di banche ed assalti a furgoni portavalori;

Encomio per un poliziotto del IX Reparto Mobile per aver evidenziato capacità professionali e spirito di iniziativa soccorrendo un bambino di due anni che stava per annegare in mare;

Lode per una poliziotta in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria di Bari per l’impegno profuso nell’espletamento di una complessa operazione di salvataggio di una donna colta da malore a bordo treno;

Lode per un poliziotto della Sezione Polizia Stradale di Bari per aver evidenziato ottime capacità professionali, partecipando ad una complessa attività di polizia giudiziaria che consentiva di arrestare cinque persone, responsabili di rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegale di armi da fuoco;

Lode per due poliziotti dell’UPGSP per l’impegno profuso nell’espletare un intervento di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di una persona, responsabile di evasione, rapina, estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale;

Lode per un poliziotto in servizio presso il Gabinetto Interregionale Di Polizia Scientifica Puglia-Basilicata di Bari per l’impegno profuso nell’espletare le fasi tecniche di un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il sequestro di 2 motocicli provento di reato, con all’interno due pistole e numeroso munizionamento;

Lode per un poliziotto in quiescenza per aver manifestato lodevole impegno durante un servizio di scorta a bordo treno soccorrendo una donna colta da malore.