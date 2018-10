Nel corrente mese di ottobre 2018 la Polizia di Stato – Questura di Asti ha organizzato una serie di eventi dedicati a Salvatore OTTOLENGHI, medico di origini astigiane e considerato “il fondatore della Polizia Scientifica”.

Alle ore 12.00 di oggi martedì 9 ottobre 2018 è stata inaugurata dal sig. Capo della Polizia Prefetto Franco GABRIELLI la mostra fotografica “Frammenti di storia”, che propone al pubblico, e ad una vasta selezione di studenti, un excursus delle indagini della Polizia Scientifica e della loro evoluzione fino ai nostri giorni.

L’inaugurazione è stata preceduta da un incontro/convegno dal titolo ”La Polizia Scientifica tra la dattiloscopia di Ottolenghi e i nuovi traguardi tecnologici”, che si è svolto alla presenza delle Autorità locali, dei Questori e dei Dirigenti delle Specialità della Polizia di Stato della Regione Piemonte, e di una rappresentanza di studenti del Liceo Classico “Vittorio Alfieri”. Il convegno si è articolato in diversi interventi, tra i quali si evidenziano quello del sig. Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Centrale Anticrimine del Dipartimento della P.S. (sulle varie figure della Polizia Scientifica), dell’Ing. Gianpaolo Zambonini (sulle tematiche delle nuove tecnologie) e della dr.ssa Rosa Brusin, giornalista e conduttrice di “Leonardo Scienze”(con un ardito parallelismo tra le indagini scientifiche ed il cold case della balena fossile del Monferrato, conservata nel Museo astigiano).

Un ulteriore, prezioso apporto all’iniziativa è stato assicurato dal direttore del quotidiano “La Stampa” Maurizio Molinari, che in qualità di moderatore ha operato interessanti collegamenti tra i momenti più drammatici della storia d’Italia illustrati nei pannelli della mostra e, in particolare, tra le memorie relative all’omicidio di Giacomo Matteotti, alle stragi di piazza Fontana, di piazza della Loggia e dell’Italicus, al ritrovamento di Aldo Moro, ed alle stragi di Capaci e via d’Amelio.

Le location individuate per gli eventi e la relativa esposizione fotografica, che si svilupperà per tutta la settimana, dal 9 sino al 13 ottobre 2018, con l’intervento di studenti di varie scuole astigiane di ogni ordine e grado, dalle scuole elementari all’università delle Tre Età, sono la ex Chiesa del Gesù ed alcuni locali del prestigioso Museo dei fossili del Palazzo del Michelerio, sito in questo centrale Corso Alfieri nr. 381, dove la realizzazione degli avvenimenti è stata realizzata con il fondamentale apporto del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Torino, che ha posizionato all’interno del cortile un veicolo specializzato per i rilievi tecnici “Full Back”.

L’iniziativa ha coinvolto la cittadinanza, gli studenti ed i rappresentanti di Enti ed Istituzioni, tra tutti il Comune di Asti che ha fornito il suo contributo, condividendo così con la collettività il patrimonio dei valori fondanti dell’Istituzione della Polizia di Stato, e contribuendo ad esaltare il complesso dei valori e degli insegnamenti che Salvatore Ottolenghi ha tramandato alla Polizia Scientifica ed alla Polizia di Stato in genere.

E proprio con riguardo alla figura di Salvatore Ottolenghi, grazie alla collaborazione dell’Archivio Storico del Comune di Asti, sono stati esposti al pubblico il Registro degli atti di nascita e battesimo della Comunità Israelitica di Asti del 1861, in cui compare il nome dell’illustre studioso, ed il Registro degli atti di matrimonio della medesima comunità dell’anno 1858, riguardante i genitori.

E’ da segnalare, infine, come il Capo della Polizia Prefetto GABRIELLI, a conclusione dell’iniziativa, abbia inteso far visita alla Questura, dove ha incontrato il personale con il quale si è intrattenuto per una riunione a carattere operativo. Dopo un breve pranzo di lavoro, il Capo della Polizia ha nuovamente raggiunto Torino Caselle da dove è ripartito per Roma.