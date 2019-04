Questura di Arezzo

Ieri pomeriggio i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Firenze hanno avuto un incontro formativo, nell’ambito del progetto ‘Train …. To be cool’ con un gruppo di circa 30 ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 14 anni, frequentanti la scuola di inglese ‘ENGLISH WORD’ di San Giovanni Valdarno (AR).

Il progetto che dal 2015 coinvolge numerosi istituti scolastici della regione Toscana, ha raggiunto solo nel precedente anno più di 5000 studenti.

Il personale Polfer, appositamente formato nell’ambito della comunicazione, con questi incontri cerca di sensibilizzare gli studenti a tenere comportamenti corretti nell’ambito delle stazioni ferroviarie e improntati alla legalità.

L’incontro formativo si è svolto in due momenti durante i quali l’insegnante e direttrice della scuola, madre lingua inglese, ha proposto agli studenti alcuni termini nuovi relativi all’ambiente ferroviario e alla sicurezza; di seguito gli operatori della Polfer, in linea con le linee formative del progetto, hanno illustrato i principali compiti della Polizia Ferroviaria, i comportamenti da evitare (come l’attraversamento dei binari, i tentativi di salita a bordo di un treno in movimento, la distrazione dovuta all’uso di cuffiette per ascoltare la musica, il lancio di oggetti verso treni in transito, l’introduzione in aree ferroviarie interdette, l’imbrattamento e il danneggiamento di materiale ferroviario) e da adottare nelle stazioni e sui treni per evitare situazioni pericolose che mettono a repentaglio l’incolumità propria e altrui.

Durante l’evento, che ha avuto luogo in un’aula della scuola, per l’occasione opportunamente allestita come una stazione ferroviaria, gli operatori in divisa sono riusciti a catturare l’attenzione e la curiosità dei ragazzi che hanno interagito vivacemente ponendo domande relative all’argomento e sulle esperienze professionali dei poliziotti.