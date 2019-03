7 marzo 2019

La Questura di Aosta e la Sezione della Polizia Stradale di Aosta hanno organizzato due incontri formativi rivolti agli studenti, in particolare ai giovani che si apprestano a conseguire la patente di guida per la conduzione del ciclomotore e la patente di guida per l’automobile.

Nei due momenti di incontro, previsti per le mattinate di oggi e di domani, presso il Salone “Le Murasse” di Verrès (AO), appositamente concesso dall’Amministrazione Comunale, incontriamo gli studenti dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès e, insieme a loro, assistiamo alla proiezione del lungometraggio realizzato dalla Polizia di Stato “Young Europe”.

Il film, diretto da Matteo Vicino, è stato finanziato dalla Commissione Europea, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia dell'Università Sapienza e dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale, nell'ambito del Progetto europeo sulla sicurezza stradale chiamato "Icarus".

Girato in quattro Paesi europei (Italia, Francia, Irlanda e Slovenia) racconta le storie di ragazzi che in comune hanno la triste esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro vite. Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che legano le varie vicende vuole far riflettere i giovani per sviluppare il loro senso critico, ma rappresenta anche un monito al mondo degli adulti perché spesso non offrono un buon esempio da imitare nella guida.