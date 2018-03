NON SI FERMANO I CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO SUL TERRITORIO.

Le Volanti con l'ausilio delle Unità Cinofile e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche di Perugia nella giornata di ieri 02 marzo in 6 posti di controllo hanno identificato 124 persone e controllato 41 veicoli, verificando così chi entra e transita sul territorio dorico. Con il sistema automatizzato denominato " Mercurio" sono state controllate invece 157 targhe. Due conducenti sono stati sanzionati ai sensi del Codice della Strada perchè alla guida senza patente.

Nella tarda serata hanno poi controllato quattro locali pubblici, dislocati in diverse zone periferiche della città, identificando tutti gli avventori per un numero complessivo di 43 persone, di cui 20 con precedenti di Polizia.

Gli agenti delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero inosservante del Divieto di Ritorno per tre anni nel Comune di Ancona. L'uomo è stato rintracciato in zona Flaminia.

Prevenzione e Repressione, una sinergia ottima : tutti i controlli e gli interventi svolti dalle Volanti e dalle altre pattuglie, qualora siano di rilievo e meritevoli di sviluppo, vengono vagliati dall'ufficio Investigativo per il prosieguo.