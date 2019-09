Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.

Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività, di repressione contro ogni forma di illegalità, soprattutto contro lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti.

Impiegate anche le pattuglie della Squadra Volante, delle Unità Cinofile, della Squadra Nautica e del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche.

E i risultati non sono mancati:

Erano le 21.00 di ieri quando gli agenti delle Volanti effettuavano un blitz antidroga in Via Marchetti nel corso del quale traevano in arresto un pregiudicato anconetano di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ex art. 73 D.P.R. 309/90.

L’uomo veniva controllato mentre era fermo all’interno della sua autovettura in questa Via Marchetti, nella quale vi era un noto tossicodipendente della zona.

A tradire i due erano gli strani movimenti che facevano alla vista della Polizia. Infatti il 34enne tentava di celare nel vano portaoggetti dell’auto due dosi di cocaina poi rinvenute dagli agenti; l’altro soggetto, invece, veniva perquisito e trovato in possesso di altre due dose appena cedute dal 34enne.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli agenti rinvenivano e sequestravano presso l’abitazione del 34enne altra sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di una decina di grammi, il materiale occorrente per il confezionamento della droga e la somma di 180 euro provento dell’attività di spaccio.

M. S., pregiudicato per reati concernenti gli stupefacenti, veniva arrestato per il reato di cui sopra ed associato presso le locali Camere di Sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Questa mattina il Tribunale di Ancona convalidava l’arresto imponendo all’indagato l’obbligo di presentazione giornaliera alla Questura di Ancona