Anche quest'anno la Polizia Scientifica ha partecipato all'evento Sharper - Notte Europea dei Ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione Europea che, fin dal 2005, coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i Paesi europei, svoltosi ad Ancona nella notte tra il 28 ed il 29 settembre.

Come nelle scorse edizioni, grande è stato l'interesse per lo stand allestito per l'occasione dal Gabinetto Interregionale Polizia Scienfitica Marche e Abruzzo ove, grandi e piccini, hanno potuto ammirare le avanzatissime tecnologie utilizzate quotidianamente dagli investigatori nella "scena del crimine".