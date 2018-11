Questura di Agrigento

Nella mattinataieri martedì 27 novembre 2018, in questo capoluogo, la Polizia di Stato ha ricordato il Maresciallo del Corpo delle Guardie di P.S. Domenico Anghelone, Medaglia d’Argento al Valor Militare, ucciso il 27 novembre 1944 a Sambuca di Sicilia durante un conflitto a fuoco con alcuni malviventi.

La cerimonia, riservata esclusivamente agli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno voluto ricordare “in famiglia” il loro caduto, si è articolata in due momenti altamente significativi.

Il primo, presso il complesso strutturale della Polizia di Stato di Via Crispi ove il Questore Maurizio AURIEMMA ed il Prefetto Dario CAPUTO hanno deposto un omaggio floreale sul cippo che ricorda il Maresciallo caduto “Comandante di Nucleo di Agenti di P.S. di Ufficio Interprovinciale di P.S., con indomito coraggio e sprezzo del pericolo durante perquisizioni domiciliari, dopo aver provveduto all’arresto di un pericoloso bandito, entrò in una abitazione dove sapeva trovarsi tre banditi, affrontando per primo uno di essi, armato di pistola, che lo freddò.

Nobile esempio del dovere e di alto spirito di sacrificio. Sambuca di Sicilia (Agrigento) 27 novembre 1944”. Il secondo momento si è tenuto presso la Parrocchia “B.M.V. delle Grazie” di Via Demetra ove ha avuto luogo una Santa Messa in suffraggio del Maresciallo, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, don Antonio Lalicata. Alla cerimonia, oltre al Prefetto della provincia di Agrigento, erano presenti Dirigenti e Funzionari della Questura e dei Commissariati di P.S., rappresentanze del personale dipendente, il Presidente ed una delegazione della Sezione di Agrigento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con relativo Labaro, nonché delegazioni delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Oggi è anche il giorno in cui la la Polizia di Stato piange un caro collega, Giuseppe CUMBO, Assistente Capo prematuramente scomparso nella giornata di ieri, vinto da una terribile malattia.

Il Questore, i funzionari e tutti i colleghi della Questura, dei Commissariati di P.S. e delle Specialità della Polizia di Stato della provincia lo hanno voluto ricordare con immenso affetto, dedicandogli un commosso ricordo ed un sentito momento di preghiera.

